Ученые из Сочинского нацпарка открыли новый вид змеи
Ученые из Сочинского нацпарка вместе с коллегами из других стран описали новый вид змеи
Новый вид крупной змеи — урартский полоз — это вид-двойник. Он относится к популяции практически неразличимых внешне животных, которые не скрещиваются между собой. Крипто-вид описан международным коллективом ученых из Чехии, Словакии, Турции, Азербайджана и России, в том числе Сочинского национального парка.
«Оказалось, что ранее считавшимся широко распространенным сарматский полоз, в действительности скрывает два вида-двойника. В степной равнинной части юга Украины и Европейской части России, до западного Казахстана на востоке, обитает палласов полоз, а в горных областях Дагестана и далее к югу через все Закавказье до восточной Турции включительно, встречается очень похожий внешне вид, получивший название урартский полоз», — рассказали в пресс-службе нацпарка.
Змею назвали в честь античного государства Урарту, существовавшего на территории Армянского нагорья и вокруг озера Ван.
Как сообщали Юга.ру, безногая ящерица желтопузик поселилась в сочинском «Дендрарии». Животное не представляет угрозы, однако гости парка часто пугаются желтопузика, принимая его за змею.
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