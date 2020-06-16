В Краснодаре проведут открытый онлайн-вебинар об отношениях народов Кубани и Адыгеи
В Краснодаре 19 июня состоится онлайн-вебинар рабочей группы проекта «Земляки и соседи: изучение и популяризация добрососедских отношений народов Кубани и Адыгеи»
Вебинар посвятят итогам полевых исследований, проведенных в январе-марте 2020 года в Успенском районе Краснодарского края и в Красногвардейском, Шовгеновском и Кошехабльском районах Адыгеи.
Проект направлен на изучение и популяризацию опыта добрососедских отношений народов Адыгеи и Кубани, в первую очередь между русским старожильческим населением и титульным северокавказским этносом — адыгами.
Читайте также:
Профессор Кубанского государственного университета Олег Матвеев выступит с сообщением «Земляки и соседи в зеркале исторических представлений и этнокультурных стереотипов русско-адыгейского пограничья». А заместитель заведующего научно-исследовательского центра традиционной культуры (НИЦ ТК) Кубани Антон Зудин расскажет о культурных и конфессиональных аспектах межэтнического общения и взаимодействия. Темой доклада старшего научного сотрудника НИЦ ТК Василия Воронина станут социальные и семейные связи в полиэтничном пространстве.
«Целевая аудитория проекта — широкий круг представителей народов Адыгеи и Кубани, заинтересованных в сохранении и развитии традиционного позитивного опыта добрососедского сосуществования, стабильности в регионе и преодолении негативных стереотипов. Планируется выработка практических рекомендаций по использованию полученного материала в системе органов государственной власти, учреждений культуры и образования, церковных и общественных организаций, оказание методической помощи организациям и лицам, связанных с изучением и сохранением традиционного наследия и опыта межнационального общения», — рассказал порталу Юга.ру Антон Зудин.
Он добавил, что итоговым результатом вебинара станет разработка практической и социально значимой модели межнационального взаимодействия на основе обобщения традиционного опыта в условиях северокавказского региона.
В программе онлайн-вебинара — сообщения участников экспедиции, обсуждение и обмен мнениями, рекомендации специалистов и представителей учреждений науки, культуры и образования.
К участию приглашаются все желающие. Начало в 11:00. Подключиться к онлайн-вебинару в Zoom можно по ссылке. Идентификатор конференции: 320 323 5791, пароль: 8mTt8W