В Краснодаре проведут открытый онлайн-вебинар об отношениях народов Кубани и Адыгеи

Адыгея, Краснодарский край

Распечатать

В Краснодаре 19 июня состоится онлайн-вебинар рабочей группы проекта «Земляки и соседи: изучение и популяризация добрососедских отношений народов Кубани и Адыгеи»

Вебинар посвятят итогам полевых исследований, проведенных в январе-марте 2020 года в Успенском районе Краснодарского края и в Красногвардейском, Шовгеновском и Кошехабльском районах Адыгеи.

Проект направлен на изучение и популяризацию опыта добрососедских отношений народов Адыгеи и Кубани, в первую очередь между русским старожильческим населением и титульным северокавказским этносом — адыгами.

Читайте также:

Профессор Кубанского государственного университета Олег Матвеев выступит с сообщением «Земляки и соседи в зеркале исторических представлений и этнокультурных стереотипов русско-адыгейского пограничья». А заместитель заведующего научно-исследовательского центра традиционной культуры (НИЦ ТК) Кубани Антон Зудин расскажет о культурных и конфессиональных аспектах межэтнического общения и взаимодействия. Темой доклада старшего научного сотрудника НИЦ ТК Василия Воронина станут социальные и семейные связи в полиэтничном пространстве. 

«Целевая аудитория проекта — широкий круг представителей народов Адыгеи и Кубани, заинтересованных в сохранении и развитии традиционного позитивного опыта добрососедского сосуществования, стабильности в регионе и преодолении негативных стереотипов. Планируется выработка практических рекомендаций по использованию полученного материала в системе органов государственной власти, учреждений культуры и образования, церковных и общественных организаций, оказание методической помощи организациям и лицам, связанных с изучением и сохранением традиционного наследия и опыта межнационального общения», — рассказал порталу Юга.ру Антон Зудин.

Читайте также:

Он добавил, что итоговым результатом вебинара станет разработка практической и социально значимой модели межнационального взаимодействия на основе обобщения традиционного опыта в условиях северокавказского региона.

В программе онлайн-вебинара — сообщения участников экспедиции, обсуждение и обмен мнениями, рекомендации специалистов и представителей учреждений науки, культуры и образования.

К участию приглашаются все желающие. Начало в 11:00. Подключиться к онлайн-вебинару в Zoom можно по ссылке. Идентификатор конференции: 320 323 5791, пароль: 8mTt8W

адыги (черкесы) История Культурное наследие Международные отношения Образование

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

Власти Сочи решили гуманно относиться к бродячим животным
В Краснодаре проведут открытый онлайн-вебинар об отношениях народов Кубани и Адыгеи
В Геленджике чиновник заработал 835 тыс. рублей на сдаче муниципального картона и металла. На него завели дело
Чем закончился конфликт в палаточном лагере на границе Дагестана: 155 граждан Азербайджана выехали на родину, а СК начал проверку
Фестиваль казачьей культуры в Адыгее проведут в онлайн-формате
В Фестивальном микрорайоне Краснодара отремонтируют школьный стадион

Лента новостей

Реклама на портале