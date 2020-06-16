В Краснодаре полицейский пытался заставить двух мужчин признаться в хранении наркотиков, чтобы сфабриковать дело

В следственном комитете 16 июня рассказали, что в Краснодаре завели уголовное дело против наркополицейского

По данным следствия, вечером 27 августа 2019 года начальник отделения по контролю за оборотом наркотиков Краснодарского линейного управления МВД России на транспорте и двое его неустановленных напарников заметили машину Audi около одного из домов в проезде Аэропортовском. В автомобиле находились двое местных жителей. Полицейский и его знакомые подошли к мужчинам и, не имея законных оснований, начали обыскивать их и сам автомобиль. Документы о досмотре при этом сотрудник МВД не составил.

Сотрудник полиции не нашел наркотиков в машине. Однако после досмотра он надел на мужчин наручники и применил в отношении них физическую силу, чтобы заставить признаться в приобретении запрещенных веществ.

В отношении бывшего полицейского завели уголовное дело по п. «б» ч. 3 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий с применением специальных средств).

Расследование уголовного дела продолжается. Оперативное сопровождение осуществляют сотрудники ФСБ, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю 16 июня.

Это не первый случай сфабрикованного дела по хранению наркотиков в краевой столице. В декабре другой полицейский отдела по контролю за оборотом наркотиков заставил мужчину купить психотропные вещества. А в мае 2019 года стало известно, что еще один сотрудник полиции подбрасывал наркотики жителям Краснодара.