В Сочи собираются открыть 18 торговых центров

В Сочи во второй половине июня планируют возобновить работу торговых центров

Напомним, в регионе в конце мая начали ослаблять режим ограничений, введенных из-за коронавируса. Так, с 15 июня в крае разрешили возобновить работу непродовольственных рынков и торговых центров, имеющих площадь до 3 тыс. кв. метров.

15 июня в мэрии Сочи рассказали, что открытие каждого конкретного ТЦ будут согласовывать с Роспотребнадзором. Одно из основных требований ведомства — соблюдение социальной дистанции покупателями и сотрудниками. Вход на территорию комплексов возможен только в маске, персонал также должен быть в средствах индивидуальной защиты.