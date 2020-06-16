В Сочи собираются открыть 18 торговых центров
В Сочи во второй половине июня планируют возобновить работу торговых центров
Напомним, в регионе в конце мая начали ослаблять режим ограничений, введенных из-за коронавируса. Так, с 15 июня в крае разрешили возобновить работу непродовольственных рынков и торговых центров, имеющих площадь до 3 тыс. кв. метров.
15 июня в мэрии Сочи рассказали, что открытие каждого конкретного ТЦ будут согласовывать с Роспотребнадзором. Одно из основных требований ведомства — соблюдение социальной дистанции покупателями и сотрудниками. Вход на территорию комплексов возможен только в маске, персонал также должен быть в средствах индивидуальной защиты.
Читайте также:
Таким образом, в городе собираются открыть 18 торговых центров. Среди них ТРК «Уэльс» на улице Пирогова, 1, ТК «Сочи-Магнолия» на Курортном проспекте, 50, ТК «Олимп» на Демократической, 55 и ТК «Белая медведица» на Труда, 1. Полный список можно посмотреть тут.
В администрации добавили, что речь идет только о торговой части, фудкорты и кинотеатры останутся закрытыми. Также в ближайшее время на рынках смогут начать работу непродовольственные магазины. К ним тоже будут предъявлять усиленные санитарные требования.
Как писали Юга.ру, на курорте «Роза Хутор» открылся для посещения парк водопадов «Менделиха».
Все материалы по теме: