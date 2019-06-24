Шесть курганов разграбили в Адыгее
В районе поселка Каменномостского Адыгеи 22 июня нашли шесть разграбленных древних курганов
Об этом порталу Юга.ру сообщил руководитель управления по охране и использованию объектов культурного наследия Республики Адыгея Рустем Ципинов. По его словам, шесть курганов разрушили неизвестные с помощью землеройной техники. Эту информацию передали в полицию. Они выезжали на место происшествия и зафиксировали факт разграбления.
«Скорее всего, курганы были разрушены в прошлом году, а в этом году повторно разграблены. На месте курганов было обнаружено большое число осколков древней керамики», — сказал Ципинов.
Подобный случай в апреле зафиксировали в районе станицы Даховской. На территории Адыгеи расположено около 4 тыс. объектов культурного наследия, из них 3,5 тыс. — объекты археологического наследия.
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