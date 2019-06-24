Шесть курганов разграбили в Адыгее

Об этом порталу Юга.ру сообщил руководитель управления по охране и использованию объектов культурного наследия Республики Адыгея Рустем Ципинов. По его словам, шесть курганов разрушили неизвестные с помощью землеройной техники. Эту информацию передали в полицию. Они выезжали на место происшествия и зафиксировали факт разграбления.

«Скорее всего, курганы были разрушены в прошлом году, а в этом году повторно разграблены. На месте курганов было обнаружено большое число осколков древней керамики», — сказал Ципинов.