В Адыгее не будут ликвидировать «Сад камней» с полувековой историей

Сотрудники дендропарка в поселке Гончарка 4 июня сообщили о планах властей Гиагинского района ликвидировать парк

В инстаграм-аккаунте дендропарка имени П.В. Букреева 4 июня опубликовали постановление Сергея Кондратенко, главы Гиагинского сельского поселения о ликвидации парка в связи с нерентабельностью. «Этого не должно случится! Это памятник природы! Это достопримечательность республики и страны в целом», — написали сотрудники парка.

Постановление также было опубликовано на сайте местной администрации. В документе сообщалось, что ликвидировать парк должны в течение четырех месяцев со дня вступления в силу постановления.

Гончарский дендропарк, который часто называют «Сад камней», был создан 50 лет назад, весной 1970 года. Вдохновителем и создателем дендрария стал Петр Букреев. Парк состоит из нескольких участков: Дальний, Березовый и Центральный, который доступен для прогулок и экскурсий. В дендропарке растет около 350 видов различных древесных растений, многие из них по-своему уникальны. Прибрежную часть парка украшают огромные вытянутые и округлые камни — аммониты (огромные моллюски, обитавшие на дне древнего океана). Другой достопримечательностью парка являются каменные скульптуры: Сармат, Меот, Скиф и Печенег.

В этот же ведь, 4 июня, глава Адыгеи Мурат Кумпилов прокомментировал в своем инстаграм-аккаунте ситуацию с дендропарком. Он назвал решение местных властей неконструктивным и потребовал не допустить ликвидации парка.

«Адыгея обладает огромным количеством памятников природы и достопримечательностей. Среди них — Дендрологический парк в поселке Гончарка Гиагинского района. Он дорог для многих поколений жителей Адыгеи, которые еще школьниками ездили сюда на экскурсии, а потом и возили своих детей. Мне понятны желания земляков сохранить этот уникальный парк [...] Мы по праву можем гордиться наличием на территории Адыгеи такого уникального объекта — примера трепетного отношения к природе и заботы о будущих поколениях. Уверен, что дендропарк должен стать визитной карточкой республики наряду с водопадами Руфабго, Хаджохской тесниной, плато Лагонаки», — написал Кумпилов.

Глава Адыгеи дал поручение повысить статут дендропарка и передать его в республиканскую собственность. Комитет по туризму и курортам Адыгеи должен будет выработать предложения по развитию этого места.