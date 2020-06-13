Старший тренер «Краснодара» Мусаев сможет занять пост главного тренера после 16 июня

Около года назад, в июле 2019 года тренеру клуба Мураду Мусаеву дисциплинарный комитет УЕФА запретил руководить клубом с бровки, так как на тот момент у него не было тренерской лицензии Pro. Запрет продлится год. Также на тренера был наложен штраф в размере 50 тыс. евро.

В настоящее время ФК «Краснодар» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 41 очко в 22 состоявшихся матчах РПЛ.

Но с 16 июня текущего 2020 года Мусаев начинает обучение на лицензию PRO, что позволит ему официально занять должность главного тренера футбольного клуба. Об этом сообщает ресурс Metaratings.ru. Сейчас Мусаев занимает пост старшего тренера. Ранее Юга.ру сообщали, что чемпионат России (РПЛ) возобновляют после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Первый после перерыва матч ФК «Краснодар» проведет на домашнем стадионе с московскими динамовцами 21 июня.

Ранее сообщалось, что главного тренера клуба Сергея Матвеева, который работает в должности с июля 2019 года, может сменить тренер Игорь Захаряк.