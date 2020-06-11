В сочинском парке выпустили в пруд японских золотых карпов. Такие же рыбы обитают в парке «Краснодар»

В Сочи в парке «Дендрарий» 11 июня выпустили в пруд карпов кои

Несколько сотен годовалых и трехгодовалых карпов кои запустили в пруд Китайского дворика, который расположен в верхней части дендропарка. Перед выпуском рыбок пруд тщательно вычистили, высадили здесь несколько сортов кувшинок, писцию и водяные гиацинты.

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«Пока рыбки адаптируются к новому месту жительства и держатся стайкой», — сообщили в пресс-службе Сочинского национального парка.

В пресс-службе добавили, что в Азии карпы кои воспринимают как символ успеха и богатства, их изображение часто используется в фэн-шуй. «Согласно поверью, нужно покормить золотую рыбку и попросить ее исполнить ваше желание. Рыбка съест корм и обязательно исполнит вашу заветную мечту», — отметили в парке.