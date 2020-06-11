В сочинском парке выпустили в пруд японских золотых карпов. Такие же рыбы обитают в парке «Краснодар»
В Сочи в парке «Дендрарий» 11 июня выпустили в пруд карпов кои
Несколько сотен годовалых и трехгодовалых карпов кои запустили в пруд Китайского дворика, который расположен в верхней части дендропарка. Перед выпуском рыбок пруд тщательно вычистили, высадили здесь несколько сортов кувшинок, писцию и водяные гиацинты.
«Пока рыбки адаптируются к новому месту жительства и держатся стайкой», — сообщили в пресс-службе Сочинского национального парка.
В пресс-службе добавили, что в Азии карпы кои воспринимают как символ успеха и богатства, их изображение часто используется в фэн-шуй.
«Согласно поверью, нужно покормить золотую рыбку и попросить ее исполнить ваше желание. Рыбка съест корм и обязательно исполнит вашу заветную мечту», — отметили в парке.
Кои — искусственно выведенная порода карпа в Японии. Они живут до 200 лет. Такие рыбы обитают также в водоеме четвертой очереди парка «Краснодар», которая открылась 26 декабря 2019 года. Буквально через две недели после открытия, горожан попросили прекратить бросать монетки к рыбам.
«Традиция бросать монетку в водоем, чтобы вернуться, — очень губительна для рыб. Металлы вредны для живых организмов. Карпов уже меньше, чем было вначале. А ведь не прошло и двух недель», — заявили представители парка.