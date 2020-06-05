В Сочи в озеро орнитопарка выпустили рыбок гамбузий для борьбы с комарами

В Сочи сотрудники орнитологического парка в Имеретинской низменности 5 июня выпустили в озеро рыбок гамбузий

Директор ГКУ КК «Природный орнитологический парк в Имеретинской низменности» Даниил Поморов сообщил, что такой акцией сотрудники парка отметили Всемирный день окружающей среды и свой профессиональный праздник — День эколога в России.

Поморов рассказал, что во время праздничного эко-субботника работники парка навели порядок на территории и выпустили в водоем рыбок для увеличения популяции гамбузии.

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«В ближайшее время в парк вернуться посетители после карантина. Гамбузия исключит любую возможность появления комаров на территории. Эффективность этого метода доказана историей — в прошлом веке гастрономические пристрастия гамбузии помогли спасти город от малярийных комаров», — рассказала порталу Юга.ру представитель парка.

Сотрудники парка напомнили, что одна рыбка за 5 минут съедает около 300 личинок комаров.