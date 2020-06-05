В Сочи в озеро орнитопарка выпустили рыбок гамбузий для борьбы с комарами

Краснодарский край

Распечатать

В Сочи сотрудники орнитологического парка в Имеретинской низменности 5 июня выпустили в озеро рыбок гамбузий

Директор ГКУ КК «Природный орнитологический парк в Имеретинской низменности» Даниил Поморов сообщил, что такой акцией сотрудники парка отметили Всемирный день окружающей среды и свой профессиональный праздник — День эколога в России.

Поморов рассказал, что во время праздничного эко-субботника работники парка навели порядок на территории и выпустили в водоем рыбок для увеличения популяции гамбузии.

Читайте также:

«В ближайшее время в парк вернуться посетители после карантина. Гамбузия исключит любую возможность появления комаров на территории. Эффективность этого метода доказана историей — в прошлом веке гастрономические пристрастия гамбузии помогли спасти город от малярийных комаров», — рассказала порталу Юга.ру представитель парка.

Сотрудники парка напомнили, что одна рыбка за 5 минут съедает около 300 личинок комаров.

Ранее Юга.ру писали, что в апреле 2018 года в Сочи для борьбы с комарами в водоемы выпустили 1 тыс. особей гамбузии.

Заповедники Парки Праздники Сочи Экология

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

В Сочи в озеро орнитопарка выпустили рыбок гамбузий для борьбы с комарами
На Кубани запускают еще одно федеральное СМИ
В мае на Черноморском побережье Краснодарского края нашли тела 133 дельфинов
Мэрия представила новый генплан Краснодара. В нем прогнозируют 3 млн горожан к 2040 году
После схода оползня в центре Сочи начали восстанавливать дорогу и опорную стену
В Адыгее пенсионера заподозрили в сексуальном насилии над подростком

Лента новостей

Статьи

Смотреть можно, ехать нельзя

7 морских курортов Краснодарского края: видео

В выходные на Кубани потеплеет до 32 °С

На улицу снова можно без маски, а детсады откроют не для всех детей

Разбор нового постановления губернатора Кубани

Реклама на портале