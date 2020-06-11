В Краснодаре отключат светофоры на бывшем Зиповском кольце и еще одном перекрестке

В Краснодаре утром 11 июня отключат светофоры на двух перекрестках, один из которых находится в центре

Светофоры с 11:00 до 12:00 отключат на пересечении Ростовского шоссе, улиц Офицерской и Коммунаров , где ранее было Зиповское кольцо. За это время на участке заменят трамвайные светофоры, у которых подошел к концу срок эксплуатации. Поскольку все светофоры на перекрестке синхроинизированы, на время придется отключить сразу все оборудование.

С 10:00 до 16:00 светофоры отключат также на пересечении Сормовской и Онежской . За это время специалисты проведут профилактические работы, сообщили в пресс-службе мэрии.

В случае необходимости обеспечивать безопасность движения будут сотрудники ГИБДД.

Как писали Юга.ру, накануне из-за пожара в центре краевой столицы встал общественный транспорт.