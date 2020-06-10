Из-за пожара в центре Краснодара остановился общественный транспорт

В центре Краснодара утром 10 июня начался пожар. Из-за этого оказалось перекрыто движение троллейбусов и маршруток на пересечении улиц Октябрьской и Карасунской

Как писали Юга.ру, пожар в хозпостройке начался примерно в 10:20. Пламя перекинулось на кровлю соседнего трехэтажного дома и распространилось на площади 160 кв. метров. В 11:59 открытое горение ликвидировали, на месте продолжают работать 66 спасателей и 13 единиц техники.

В пресс-службе Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления порталу Юга.ру сообщили, что сейчас из-за пожара на пересечении Октябрьской и Карасунской встали троллейбусы маршрутов № 2, 4, 6, 10, 12 и 15. Также на участке затруднено движение автобуса № 9. К 12:30 простой составил два часа.