В центре Краснодара загорелось трехэтажное здание   

Краснодарский край

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Утром 10 июня в Краснодаре на улице Карасунской произошел пожар в многоэтажном доме

Сообщение о возгорании в здании на Улице Карасунской недалеко от Октябрьской поступило в 10:20. Прибывшие на место спасатели установили, что загорелась хозпостройка, пламя перекинулось на кровлю трехэтажного здания и распространилось на площади 160 кв. метров.

Ликвидацией занимаются 63 человека и 19 спецмашин.

Пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В 10:52 пожар был локализован. Информация уточняется.

Краснодар МЧС Пожары

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