Россия заняла 149 место в мире из 180 в рейтинге свободы слова

Россия, которая «развертывает все более изощренные методы для контроля информации в Интернете», снова встала на 149 место и оказалась между Гондурасом и Конго. Украина в 2020 году заняла 96 место, Беларусь — 153 место.

Организация «Репортеры без границ» ежегодно публикует рейтинг стран, определяющий качество свободы слова внутри каждой из них. Первыми в списке стали Норвегия, Финляндия и Дания. Германия заняла 11 место, Франция оказалась на 32 месте, Великобритания — на 34 месте. США заняли 45 строчку.

Авторы рейтинга рассказали, что коронавирус обострил проблемы, которые и до этого стояли перед независимой журналистикой. Например, в Китае, сообщили в организации, власти пытались применять жесткую цензуру в период распространения информации о пандемии. А в Европе, конкретно в Венгрии, власти сообщили о принятии закона, который подразумевает заключение в тюрьму до пяти лет в случае недостоверного освещения ситуации по коронавирусу. Авторы рейтинга назвали такое наказание чрезмерным.

«Кризис систем государственного здравоохранения дает авторитарным режимам возможность реализовать так называемую "шоковую доктрину". Воспользоваться тем, что политические процессы приостановлены, общественность шокирована, а вероятность протестов полностью исключена, и применять меры, которые были бы невозможны в обычное время», — заключил генеральный секретарь организации Кристоф Делуар.

По его словам, журналистика сейчас вступает в решающее десятилетие. Именно то, как она выглядит сегодня, определит плюрализм мнений и свободу информациии в 2030 году, процитировали его вывод на сайте «Репортеров без границ».