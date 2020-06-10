В Адыгее возобновили межмуниципальные пассажирские перевозки

В Адыгее в начале июня открыли внутримуниципальное и пригородное автобусное сообщение, а также ряд межмуниципальных маршрутов

Напомним, с 30 марта в Майкопе приостановили работу троллейбусов из-за пандемии коронавируса. 3 апреля в Адыгее ввели обязательный режим самоизоляции, который запрещал выходить из дома без особой причины. А с 12 мая в стране начался поэтапный выход из режима ограничений — в зависимости от эпидобставновки в каждом из регионов.

22 мая в Адыгее сняли ограничения по количеству транспорта, который обслуживает шесть действующих межмуниципальных маршрутов. Автобусы следуют из Майкопа в станицы Гиагинскую и Кужорскую, а также в поселки Тульский, Каменномостский и Табачный. При этом маршруты работали только утром и вечером. Кроме того, с 22 мая в Майкопе возобновили работу два троллейбусных маршрута — № 7 и 11.

С 10 июня в республике запустили два автобусных маршрута: Шевченко — Первомайский — Майкоп, а также Майкоп — ВИР. До особого распоряжения работать они будут в ограниченном режиме — с 6:30 до 10:30 и с 17:00 до 20:00, сообщили порталу Юга.ру в минстрое Адыгеи.

В пресс-службе мэрии Майкопа добавили, что в городе с 8 июня частично возобновились пассажирские перевозки на автобусах ПАЗ по маршрутам: № 2, 51, 110, 10, 14, 15 и 52. Ограничения на работу маршруток пока не сняты.

«В салонах общественного транспорта регулярно проводит дезинфекция. Пассажиры без средств индивидуальной защиты органов дыхания и рук в общественный транспорт допускаться не будут», — предупредили в мэрии Майкопа.