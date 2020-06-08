В Туапсе установили температурный рекорд

На улицах Туапсе 7 июня установилась жара, в МЧС призвали чаще находиться в тени

«Это новый суточный рекорд максимальной температуры воздуха для этого дня — верхний рекорд превышен почти на 4 °C», — сообщили в гидрометцентре «Фобос».

В итоге в Туапсе установили новый температурный рекорд. Воздух в городе к 15:00 прогрелся до 34 °C.

Накануне, 7 июня, в Сочи и Туапсе действовало экстренное предупреждение из-за высокой температуры. В ГУ МЧС России по Краснодарскому краю предупреждали о жаре до 37 °C.

Представитель центра отметил, что такие температуры более характерны для августа. Однако, поскольку край находится под действием антициклона и погода малооблачная, солнечные лучи нагревают воздух активнее, пишет ТАСС.

«Такая ситуация в регионе продлится еще как минимум три дня. В послеполуденные часы температура на Черноморском побережье Кавказа от Лазаревского до Сочи будет подниматься до 31-36 °C», — заключили в «Фобосе».

Кроме того, по данным сервиса «Яндекс.Погода», днем УФ-индекс в Краснодаре днем 7 и 8 июня достигал 8, что считается очень высоким показателем.

Начальник центра мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Юрий Ткаченко 8 июня рассказал порталу Юга.ру о мерах предосторожности во время жары. По его словам, людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями не стоит выходить на улицу в полдень. Также всем необходимо носить головной убор, иметь при себе воду. Следует минимизировать нахождение под прямыми солнечными лучами и чаще пребывать в тени.

Ткаченко добавил, что высокие температуры становятся нормой из-за глобального потепления, поэтому говорить о рекордах нелогично .

Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае в начале новой недели, с 8 по 10 июня, установится жара: воздух прогреется до 35 °C.