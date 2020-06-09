За изнасилование 17-летней спортсменки в Анапе полицейских осудили на 2 и 4 года колонии-поселения

Напомним, ночью 26 августа 2019 года на пляже в селе Витязево три сотрудника патрульно-постовой службы ОМВД по Анапе заметили пару, которая занималась сексом. Они подошли и за непривлечение 17-летней девушки к административной ответственности принудили ее к половому акту. По версии следствия, она согласилась, но только с двумя полицейскими.

После этого двоих сотрудников МВД заподозрили в понуждении к действиям сексуального характера в отношении девушки. Против них возбудили уголовное дело и арестовали, а начальника городской полиции уволили. Сами полицейские свою вину и какие-либо сексуальные отношения с девушкой отрицают.