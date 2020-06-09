За изнасилование 17-летней спортсменки в Анапе полицейских осудили на 2 и 4 года колонии-поселения
В Анапе 9 июня суд вынес приговор двоим полицейским, которых обвинили в изнасиловании несовершеннолетней волейболистки
Напомним, ночью 26 августа 2019 года на пляже в селе Витязево три сотрудника патрульно-постовой службы ОМВД по Анапе заметили пару, которая занималась сексом. Они подошли и за непривлечение 17-летней девушки к административной ответственности принудили ее к половому акту. По версии следствия, она согласилась, но только с двумя полицейскими.
После этого двоих сотрудников МВД заподозрили в понуждении к действиям сексуального характера в отношении девушки. Против них возбудили уголовное дело и арестовали, а начальника городской полиции уволили. Сами полицейские свою вину и какие-либо сексуальные отношения с девушкой отрицают.
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Анапский районный суд в июне 2020 года завершил рассмотрение уголовного дела по ч. 2 ст. 133 УК РФ (Понуждение лица к половому сношению путем шантажа, совершенное в отношении несовершеннолетней), ч. 1 ст. 286 УК РФ (Совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочия).
Слушания проходили в закрытом режиме. Один полицейский полностью признал свою вину и помирился с потерпевшей, возместив ей моральный вред. Второй не признал вину.
Учитвая эти обстоятельства, суд приговорил экс-сотрудников к двум и четырем годам лишения свободы в колонии-поселении. Кроме того, им запретили в течение трех лет занимать должности на государственной службе в системе органов внутренних дел РФ, связанных с осуществлением функции представителя власти. Суд также удовлетворил гражданский иск потерпевшей, сообщили 9 июня в пресс-службе Краснодарского краевого суда.