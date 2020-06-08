В Ейске во время карантина прошла уличная вечеринка, за дело взялась полиция

Краснодарский край

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В первые выходные июня на одной из улиц Ейска собралась большая компания молодых людей, которые громко включили музыку. Ситуацию прокомментировали в полиции

Как писали Юга.ру, на Кубани карантин из-за коронавируса завершился внутри муниципалитетов 22 мая. Сейчас можно свободно передвигаться по населенным пунктам, гулять, а также заниматься спортом на свежем воздухе. Однако ряд ограничений продолжает действовать: в крае все еще запрещены массовые мероприятия, при входе в магазины и транспорт надо использовать маску, а гулять можно только по двое.

В эти же выходные:

7 июня в соцсетях появилось видео из Ейска с уличной вечеринкой. На ролике видны несколько машин, стоящих рядом вдоль дороги, и толпа из нескольких десятков человек. Играет музыка, в кадре появляются две полицейские машины с включенными мигалками.

В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю 8 июня подтвердили, что инцидент произошел в Ейске в эти выходные, и сообщили, что на нарушителей составили четыре протокола. В полиции отказались рассказывать порталу Юга.ру подробности происшествия и уточнять, по каким именно статьям были составлены протоколы.

Ейский район Карантин Коронавирус Полиция

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