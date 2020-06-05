На Кубани будут судить директора школы за то, что она фиктивно устраивала на работу родственников, а деньги оставляла себе

Прокуратура и следком Краснодарского края 5 июня направили в суд уголовное дело против директора школы в Горячем ключе, которую обвиняют в мошенничестве в особо крупных размерах

Прокуратура, следствие и краевое управление УФСБ России установили, что директор школы №4 в период с 2012 по 2018 годы фиктивно устроила на работу в школу своих родственников и знакомых. Их зарплату и премии женщина присваивала себе. В результате она получила более 8,3 млн рублей.

Во время предварительного расследования подозреваемая сложила свои полномочия муниципального депутата Горячего ключа, а также была уволена с должности директора школы.

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После завершения расследования, женщине предъявиои обвинение в трех эпизодах мошенничества, совершенного в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ), семи эпизодах мошенничества крупного размера (ч.3 ст.159 УК РФ) и двух эпизодах злоупотребления должностными полномочиями (ч.1 ст.285 УК РФ), сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.

Уголовное дело направили для рассмотрения в Горячеключевской городской суд. Как уточнили в пресс-службе краевой прокуратуры, за наиболее тяжкое из преступлений (ч. 4 ст. 159 УК РФ) женщине грозит до 10 лет лишения свободы, а также штраф до 1 млн рублей.