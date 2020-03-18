Магаданка похитила в детсаду 1 млн рублей и улетела в Сочи

По версии следствия, 54-летняя заведующая детским садом в Магадане с февраля 2017 года по ноябрь 2018 года фиктивно трудоустроила двух колымчанок на должности воспитателей. Она давала указания подчиненным работникам изготавливать документы, свидетельствующие о работе женщин, а также утверждала своей подписью табели учета рабочего времени, которые являлись основанием для ежемесячного начисления и выплаты им заработной платы.

Бывшая заведующая получала незаконно начисленные деньги. Ущерб превысил 1 млн рублей. Женщину объявили в межгосударственный розыск, а 15 марта этого года ее задержали в аэропорту Сочи, когда она пыталась улететь из страны.

Против женщины возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество с использованием своего служебного положения в особо крупном размере). Ее заключили под стражу и этапируют в Магадан для следственных действий, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Магаданской области.