В Сочинском госуниверситете преподаватели брали взятки под видом оплаты дополнительных уроков

Краснодарский край

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Преподавателей Сочинского госуниверситета уличили в том, что они заставляли студентов ради хороших оценок оплачивать дополнительные занятия, но не проводили их

По версии следствия, деньги со студентов в течение нескольких лет собирали работники кафедры иностранных языков. Это якобы была оплата за дополнительное обучение, что являлось обязательным условием для успешной сдачи экзамена. При этом фактически занятия не проводились, а полученные деньги распределялись между преподавателями.

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На кафедре сотрудники МВД и ФСБ провели обыски, изъяли более 200 тыс. рублей, служебную документацию, технику и банковские карты. Обстоятельства преступления устанавливаются, сообщили 8 апреля в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Взятка Вузы Коррупция Мошенничество Образование Сочи

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