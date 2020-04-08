В Сочинском госуниверситете преподаватели брали взятки под видом оплаты дополнительных уроков

Преподавателей Сочинского госуниверситета уличили в том, что они заставляли студентов ради хороших оценок оплачивать дополнительные занятия, но не проводили их

По версии следствия, деньги со студентов в течение нескольких лет собирали работники кафедры иностранных языков. Это якобы была оплата за дополнительное обучение, что являлось обязательным условием для успешной сдачи экзамена. При этом фактически занятия не проводились, а полученные деньги распределялись между преподавателями.

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