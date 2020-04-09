Сочинский университет прокомментировал дело о взятках, которые преподаватели брали за несуществующие занятия

В Сочинском государственном университете 9 апреля рассказали подробности о ситуации со взятками на кафедре иностранных языков

Как писали Юга.ру, полиция сообщила, что работники кафедры в течение нескольких лет собирали деньги со студентов. Это было обязательным условием для успешной сдачи экзамена. Плата якобы производилась за дополнительное обучение, при этом фактически занятий не было. Полученные деньги преподаватели делили между собой.

Против сотрудников вуза возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество). На кафедре провели обыски и изъяли более 200 тыс. рублей.

9 апреля первый проректор вуза Александр Рябцев рассказал, что в их университете давно и на плановой основе проводится работа «по очищению коллектива от нечистоплотных сотрудников и преподавателей».