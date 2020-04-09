Сочинский университет прокомментировал дело о взятках, которые преподаватели брали за несуществующие занятия
В Сочинском государственном университете 9 апреля рассказали подробности о ситуации со взятками на кафедре иностранных языков
Как писали Юга.ру, полиция сообщила, что работники кафедры в течение нескольких лет собирали деньги со студентов. Это было обязательным условием для успешной сдачи экзамена. Плата якобы производилась за дополнительное обучение, при этом фактически занятий не было. Полученные деньги преподаватели делили между собой.
Против сотрудников вуза возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество). На кафедре провели обыски и изъяли более 200 тыс. рублей.
9 апреля первый проректор вуза Александр Рябцев рассказал, что в их университете давно и на плановой основе проводится работа «по очищению коллектива от нечистоплотных сотрудников и преподавателей».
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«В январе-феврале 2020 года управлением безопасности СГУ от сотрудников университета была получена информация о возможном наличии в действиях отдельных преподавателей кафедры иностранных языков СГУ признаков противоправных проявлений, связанных с мошеннической деятельностью с использованием своего служебного положения», — цитирует Рябцева пресс-служба вуза.
Проректор добавил, что в конце февраля в университете провели анкетирование более 120 студентов, обучающихся на кафедре иностранных языков. Результаты опроса передали в управление безопасности СГУ.
«Почему работники УФСБ и полицейские умолчали о том, что сам вуз явился инициатором расследования, нам непонятно», — удивился он.
Администрация вуза дополнила, что в СГУ есть анонимные ящики доверия для студентов.
Как писали Юга.ру, на Кубани директора филиала Адыгейского госуниверситета арестовали по делу о продаже дипломов.