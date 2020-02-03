В Краснодаре выпустили из СИЗО хирурга Алену Верди. Эксперты решили, что она не причинила тяжкий вред здоровью пациентов

Краснодарский край, Вся Россия

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Подозреваемую в оказании некачественных услуг Алену Верди освободили из-под стражи в Краснодаре, а уголовное дело против нее могут прекратить

Адвокат Верди Давид Иадзе сообщил 3 февраля, что его подзащитную освободили на основании заключения экспертиз, в которых говорится, что здоровью потерпевших по уголовному делу был причинен нетяжкий вред.

«Пришли результаты экспертиз, на основании которых потерпевшим не причинен тяжкий вред здоровью», — цитирует Иадзе ТАСС.

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«Интерфаксу» он уточнил, что другая мера пресечения женщине не избиралась.

Также адвокат сообщил, что следствие переквалифицировало статью обвинения — оказание услуги с причинением тяжкого вреда здоровью (ч. 2 ст. 238 УК РФ) на нетяжкую — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ).

Кроме того, по словам Иадзе, рассматривается вопрос о прекращении дела в связи с истечением срока привлечения к уголовной ответственности.

Он также отметил, что следствию не удалось подтвердить версию, что выданный Верди на Украине диплом врача является поддельным. При этом, по его словам, следователям «предоставили все необходимые документы о квалификации врача».

В СКР по Краснодарскому краю информацию о Верди официально не прокомментировали.

Как писали Юга.ру, Верди проходит подозреваемой по уголовному делу об оказании медицинской услуги, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя (ч. 1 ст. 238 УК РФ). Также его фигурантом является генеральный директор краснодарской частной клиники, где она работала.

Дело возбудили 1 апреля 2019 года, а через несколько дней Верди задержали при попытке покинуть Краснодарский край. Ее арестовали на два месяца, после чего меру пресечения продлевали. Также следователи установили, что женщина не получала медицинское образование в области хирургии, нейрохирургии и пластической хирургии — отсутствие диплома подтвердили в трех вузах.

В производстве СКР находились не менее пяти заявлений, поступивших в отношении хирурга от пострадавших.

Краснодар Медицина Суд

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