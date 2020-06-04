В Сочи двух братьев-полицейских осудили за взятки

Адлерский районный суд в Сочи 4 июня вынес приговор за взятки двум братьям-полицейским

Установлено, что не позднее сентября 2017 года оперуполномоченный отдела уголовного розыска УВД по городу Сочи Владимир Хеликов создал преступную группу, в которую вошел его младший брат Евгений, также работавший в сочинской полиции. Не позднее апреля 2018 года в ОПГ вошел еще один полицейский, коллега Владимира Хеликова. Уголовное дело третьего члена группы выделено в отдельное производство, он объявлен в розыск.

Полицейские требовали деньги за не привлечение к ответственности, по делам, связанным с незаконным оборотом наркотиков. Их задержали с поличным 18 апреля 2018 года сотрудники 17 отдела «К» оперативного управления ГУСБ МВД России.

Мужчин признали виновными в получении взятки организованной группой в крупном размере (пп.«а,в» ч.5 ст.290 УК РФ) и приготовлении к получению взятки организованной группой в крупном размере (ч.1 ст.30, пп.«а,в» ч.5 ст.290 УК РФ), сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

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Адлерский районный суд 4 июня приговорил Владимира Хеликова к восьми годам колонии и штрафу в 1,5 млн рублей. Также он не сможет в течение пяти лет занимать государственные должности, связанные с осуществлением функций представителя власти. Евгения Хеликова приговорили к 7,5 годам лишения свободы и штрафу в 1 млн 250 тыс. рублей. Его лишили права занимать должности в органах МВД России на четыре года.

Отбывать наказание братья будут в колонии строгого режима. Приговор суда в законную силу не вступил, сообщили в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.