В Сочи двое полицейских попались на взятке в 2 млн рублей
В Сочи двух полицейских обвинили в получении взятки в особо крупном размере
Эту информацию порталу Юга.ру подтвердил информированный источник.
«Им предъявлено обвинение. Речь идет о взятке в 2 млн рублей», — сообщил источник.
Он не уточнил, в каком отделе полиции произошел инцидент, отметив только, что «не в ДПС».
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В пресс-службе следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю 23 апреля журналистам сообщили, что в Адлерском районе Сочи два сотрудника полиции обвиняются в получении взятки в особо крупном размере, совершенном группой лиц.
Кроме того, местный житель обвиняется в посредничестве во взяточничестве. Расследование продолжается.
Ранее Юга.ру рассказывали, что старший инспектор ГИБДД Краснодара получил взятку 1 млн рублей за крышевание незаконной постройки канализации.