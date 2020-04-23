В Сочи двое полицейских попались на взятке в 2 млн рублей

Краснодарский край

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В Сочи двух полицейских обвинили в получении взятки в особо крупном размере

Эту информацию порталу Юга.ру подтвердил информированный источник.

«Им предъявлено обвинение. Речь идет о взятке в 2 млн рублей», — сообщил источник.

Он не уточнил, в каком отделе полиции произошел инцидент, отметив только, что «не в ДПС».

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В пресс-службе следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю 23 апреля журналистам сообщили, что в Адлерском районе Сочи два сотрудника полиции обвиняются в получении взятки в особо крупном размере, совершенном группой лиц.

Кроме того, местный житель обвиняется в посредничестве во взяточничестве. Расследование продолжается.

Ранее Юга.ру рассказывали, что старший инспектор ГИБДД Краснодара получил взятку 1 млн рублей за крышевание незаконной постройки канализации.

Взятка Деньги Коррупция Полиция Сочи

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