СК: Старший инспектор ГИБДД Краснодара получил 1 млн рублей за крышевание незаконной постройки канализации

В ходе расследования выявился еще один эпизод. По данным следствия, в июне 2015 года Караджян узнал, что индивидуальный предприниматель строил в Краснодаре инженерные коммуникации водоотведения без разрешительной документации, а также без установки предупреждающих дорожных знаков и ограждений. Полицейский стал вымогать у предпринимателя взятку, угрожая ему возможной административной ответственностью.

Уголовное дело по п. «а, б» ч. 5 ст. 290 УК РФ (Получение взятки группой лиц по предварительному сговору, совершенное с вымогательством) возбудили в январе. По нему арестовали старшего инспектора краснодарского ОГИБДД Сероба Караджяна — его тогда заподозрили в вымогательстве 40 тыс. рублей у гендиректора ООО «Энергоресурс». Силовики обыскали дома инспектора, его родственников и коллег. Там изъяли более 1,5 млн рублей, множество ювелирных изделий и дорогие часы. А в ходе обыска отдела ГИБДД, где работали подозреваемые, в одном из кабинетов обнаружили 1 млн рублей.

Мужчина передал полицейскому 20 тыс. рублей. Тогда инспектор дал ему свой номер, сказал докладывать обо всех планируемых строительных работах и систематически передавать ему деньги в суммах от 5 до 50 тыс. рублей. В результате в период с 15 сентября 2017 по 30 декабря 2019 года Караджян получил от предпринимателя более миллиона рублей.

В дело старшего инспектора добавилась статья о получении взятки с использованием служебного положения в особо крупном размере, совершенном с вымогательство (ч. 6 ст. 290 УК РФ), сообщили 30 января в пресс-службе СКР по Краснодарскому краю.

В краевом управлении МВД в свою очередь сообщили, что в ведомстве назначили служебную проверку, по результатам которой будет принято решение об увольнении полицейского. Его руководителей привлекут к дисциплинарной ответственности.

Напомним, ранее появлялась информация, что обыски по делу о взятках в ОГИБДД по Краснодару прошли у начальника управления Артура Иванова и в департаменте транспорта и дорожного хозяйства, глава которого Владимир Архипов ушел в длительный отпуск.