В Краснодаре объявили в розыск сотрудника ДПС, подозреваемого во взяточничестве

Краснодарский край

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В Краснодаре 25 мая объявили в розыск одного из двух сотрудников ДПС, которых заподозрили во взяточничестве

По версии следствия, в апреле 2019 года два инспектора ДПС в Краснодаре организовали преступную группу, чтобы получать взятки от водителей за увод от административной ответственности. В нее вовлекли 39-летнего знакомого.

Мужчины разработали план, чтобы конспирироваться. Согласно нему, полицейские во время дежурства останавливали водителей, нарушающих ПДД,  и предлагали им передать им деньги взамен на бездействие и непривлечение к административной ответственности. Водители соглашались и передавали деньги как лично, так и через перевод на карту. В свою очередь знакомый сотрудников ДПС получал от водителей деньги на карту, а также сопровождал их к банкомату, чтобы забрать снятые средства. В результате полицейские в период с апреля 2019 года по 20 марта 2020 года получили от водителей более 90 тыс. рублей.

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Второй отдел по расследованию особо важных дел краевого управления СКР возбудил уголовные дела, в зависимости от роли каждого из трех подозреваемых, по п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ (Получение взятки группой лиц по предварительному сговору) и ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (Мелкое взяточничество). Однако один из сотрудников ДПС, 38-летний Роман Макаренко, скрылся от органов следствия. Его объявили в федеральный розыск, рассказали в СУ СК России по Краснодарскому краю 25 мая.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении полицейского, следствие просит сообщит об этом по телефону 8 (861) 267-33-73.

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