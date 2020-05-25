В Краснодаре объявили в розыск сотрудника ДПС, подозреваемого во взяточничестве

В Краснодаре 25 мая объявили в розыск одного из двух сотрудников ДПС, которых заподозрили во взяточничестве

По версии следствия, в апреле 2019 года два инспектора ДПС в Краснодаре организовали преступную группу, чтобы получать взятки от водителей за увод от административной ответственности. В нее вовлекли 39-летнего знакомого.

Мужчины разработали план, чтобы конспирироваться. Согласно нему, полицейские во время дежурства останавливали водителей, нарушающих ПДД, и предлагали им передать им деньги взамен на бездействие и непривлечение к административной ответственности. Водители соглашались и передавали деньги как лично, так и через перевод на карту. В свою очередь знакомый сотрудников ДПС получал от водителей деньги на карту, а также сопровождал их к банкомату, чтобы забрать снятые средства. В результате полицейские в период с апреля 2019 года по 20 марта 2020 года получили от водителей более 90 тыс. рублей.