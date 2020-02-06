В Крыму по просьбе властей проходят молебны о дожде

Молебны о ниспослании влаги начались в феврале в храмах Симферопольской и Крымской епархии из-за истощения запасов водохранилищ

В пресс-службе епархии сообщили, что молебны о дожде идут по распоряжению правящего архиерея. С такой просьбой туда обратилось руководство региона, передает «Интерфакс».

Основные водохранилища Крыма сейчас заполнены на 37%, этих запасов должно хватить до июня. Наиболее напряженная ситуация из-за отсутствия осадков сложилась в Симферополе, где уровень воды оказался в два раза ниже, чем год назад.

5 февраля власти Симферополя объявили о грядущем ограничении подачи воды: горячую воду планировали отключить полностью в будни, а холодную воду подавать по графику. Однако вечером того же дня появилось сообщение, что ограничений пока не будет, так как начались дожди.

До воссоединения Крыма с Россией в 2014 году около 85% потребностей местных жителей в пресной воде обеспечивал Северо-Крымский канал, идущий от Днепра. После референдума и выхода Крыма из состава Украины Киев его перекрыл.