В Крыму по просьбе властей проходят молебны о дожде
Молебны о ниспослании влаги начались в феврале в храмах Симферопольской и Крымской епархии из-за истощения запасов водохранилищ
В пресс-службе епархии сообщили, что молебны о дожде идут по распоряжению правящего архиерея. С такой просьбой туда обратилось руководство региона, передает «Интерфакс».
Основные водохранилища Крыма сейчас заполнены на 37%, этих запасов должно хватить до июня. Наиболее напряженная ситуация из-за отсутствия осадков сложилась в Симферополе, где уровень воды оказался в два раза ниже, чем год назад.
5 февраля власти Симферополя объявили о грядущем ограничении подачи воды: горячую воду планировали отключить полностью в будни, а холодную воду подавать по графику. Однако вечером того же дня появилось сообщение, что ограничений пока не будет, так как начались дожди.
До воссоединения Крыма с Россией в 2014 году около 85% потребностей местных жителей в пресной воде обеспечивал Северо-Крымский канал, идущий от Днепра. После референдума и выхода Крыма из состава Украины Киев его перекрыл.
Как писали Юга.ру, нехватку воды с начала 2020 года испытывает также столица Адыгеи — Майкоп. Это связано с маловодностью источников водоснабжения Майкопского группового водовода: они находятся высоко в горах, где в этом году выпало мало снега и дождей. С 17 января в городе ввели почасовой график подачи воды. А 18 января майкопчане остались без воды на несколько дней из-за прорыва на трассе водовода. После его устранения вода также подавалась с ограничениями из-за маловодья.
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