В Адыгее заподозрили во взятке высокопоставленного полицейского

Адыгея

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В Адыгее 3 июня задержали руководителя одного из структурных подразделений МВД по подозрению во взятке

Следствие установило, что полицейский в ноябре прошлого года пообещал за деньги помочь местному жителю в получении водительских прав.

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Отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Республике Адыгея возбуждил против сотрудника МВД уголовное дело по ч.3 ст.159 УК РФ (Мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения). Мужчину задержали, сейчас рассматривается вопрос об избрании меры пресечения.

«Если вина будет доказана, сотрудника уволят из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и он понесет ответственность в соответствии с законодательством», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Адыгее.

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Напомним, 21 апреля в ФСБ Адыгеи рассказали об уголовном деле, которое завели на начальника районного отдела полиции. Следствие выяснило, что руководитель отдела полиции занимался покровительством противоправной деятельности своих подчиненных. А 22 января в Майкопе завели уголовное дело на двух полицейских за получение взятки и мошенничество.

Взятка Деньги Коррупция Полиция Превышение полномочий Следственный комитет

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