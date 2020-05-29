Бывшего главврача больницы в Адыгее обвинили во взятке

Адыгея

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В Адыгее в мае предъявили обвинение бывшему главному врачу одной из районных больниц

Установлено, что в течение 2018-2019 годов главврач получал деньги от предпринимателя. За это глава медучреждния покровительствовал ему и предоставлял преимущество перед остальными поставщиками при заключении договоров на поставку товаров для нужд больницы. В результате главврач получил от бизнесмена взятку в размере более 82 тыс. рублей.

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В отношении бывшего главврача возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ (Получение должностным лицом взятки за незаконные действия). Ему грозит до восьми лет лишения свободы со штрафом в размере до 40-кратной суммы взятки, а также лишение права занимать определенные должности на срок до пяти лет.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд, сообщили 29 мая в пресс-службе СУ СКР по Адыгее. 

Как писали Юга.ру, на Кубани в 2014 году завели уголовное дело за взятку в 4,5 тыс. рублей на врача в поликлинике, а в 2019 году в Туапсе осудили на восемь лет за выдачу поддельных справок экс-заведующего наркодиспансером.

Взятка Деньги Коррупция Медицина Следственный комитет

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