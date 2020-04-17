Бывшего мэра Майкопа обвинили в систематических взятках и превышении полномочий

В Адыгее завершили расследование в отношении бывшего замглавы Майкопа Михаила Галушко. Его обвиняют в получении взяток и превышении должностных полномочий

Как сообщали Юга.ру, Михаила Галушко задержали 22 марта 2019 года в мэрии. Тогда его заподозрили в получении взятки от местной жительницы в размере 90 тыс. рублей. В отношении чиновника возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ (Получение взятки должностным лицом). Его поместили в изолятор временного содержания.

16 апреля 2020 года СУ СК России по Адыгее сообщил, что это был не единственный случай. Следствие установило, что обвиняемый систематически помогал заключать и выполнять муниципальные контракты и получал за это деньги.

«Кроме того, превышая свои полномочия, обвиняемый незаконно, в интересах аффилированного лица потребовал у коммерческой организации отозвать заявку на участие в открытом аукционе, обещая дальнейшее покровительство», — добавили в пресс-службе СК.

В итоге на Галушко завели дела по п. «б», «в» ч. 5 ст. 290 (Вымогательство и получение взятки должностным лицом в крупном размере), ч. 6 ст. 290 (Получение взятки в особо крупном размере) и ч. 1 ст. 286 и ч. 1ст. 286 (Превышение должностных полномочий). Следствие завершило расследование, дело направили в суд.

В администрации Майкопа бывший заместитель мэра занимался управлением ЖКХ и благоустройства, отделом городской инфраструктуры, а также рядом МУП: «Майкопские тепловые сети», «Майкопводоканал», «Майкопское троллейбусное управление», «Специализированные стоянки», «Банный комплекс».