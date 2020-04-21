В Адыгее полицейского обвинили во взятках от подчиненных в виде стройматериалов для будущего коттеджа

Адыгея

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21 апреля в ФСБ Адыгеи рассказали об уголовном деле, которое завели на начальника районного отдела полиции

Сообщается, что изначально сотрудники ФСБ расследовали уголовное дело в отношении других полицейских. Дело в том, что они покрывали незаконную деятельность различных компаний и получали за это деньги от руководителей организаций.

В ходе следствия стало известно, что начальник полицейских занимался покровительством противоправной деятельности своих подчиненных.

«Он игнорировал их отсутствие на службе, а выполнение возложенных задач перепоручал другим сотрудникам полиции, которые оформляли от их имени служебные»,— сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.

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За это сотрудник МВД получал от других полицейских материальное вознаграждение в виде «стройматериалов для строительства и обустройства загородного коттеджа в поселке Удобном Майкопского района».

В отношении него возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ (Получение должным лицом взятки). Расследование по уголовному делу завершили и направили в суд.

Как сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе МВД по Адыгее, полицейского отстранили от выполнения служебных обязанностей. Если вина руковлдителя будет доказана, его уволят, добавили в пресс-службе.

Взятка Полиция ФСБ

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