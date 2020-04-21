В Адыгее полицейского обвинили во взятках от подчиненных в виде стройматериалов для будущего коттеджа

21 апреля в ФСБ Адыгеи рассказали об уголовном деле, которое завели на начальника районного отдела полиции

Сообщается, что изначально сотрудники ФСБ расследовали уголовное дело в отношении других полицейских. Дело в том, что они покрывали незаконную деятельность различных компаний и получали за это деньги от руководителей организаций.

В ходе следствия стало известно, что начальник полицейских занимался покровительством противоправной деятельности своих подчиненных.

«Он игнорировал их отсутствие на службе, а выполнение возложенных задач перепоручал другим сотрудникам полиции, которые оформляли от их имени служебные»,— сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.