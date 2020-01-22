В Адыгее двое полицейских попались на мошенничестве и получении взятки

В ФСБ 22 января сообщили о том, что в Майкопе завели уголовное дело на двух полицейских за получение взятки и мошенничество

Начальник отделения угрозыска Майкопа узнал, что местный житель незаконно хранит у себя малокалиберный пистолет и припасы к нему. В декабре 2019 года полицейский пообещал за деньги не привлекать его к уголовной ответственности. За свою услугу сотрудник получил 60 тыс. рублей. В отношении него возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ (Получение взятки должностным лицом). Подозреваемый находится под стражей до 7 февраля.

Кроме того, в преступлении заподозрили еще одного сотрудника полиции — оперуполномоченный отдела уголовного розыска ОМВД по Майкопу лейтенант полиции незаконно завладел чужими средствами. В отношении него возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество), сообщили в пресс-службе УФСБ по Адыгее.

Напомним, 21 января стало известно о том, что в Геленджике трое полицейских выследили мужчину с наркотиками, чтобы потребовать у него взятку.