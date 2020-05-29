Аэропорт Краснодара вернется к круглосуточному режиму работы

Как сообщали Юга.ру, в апреле аэропорт перешел на сокращенный режим работы из-за ограничения международного сообщения и сокращением внутренних рейсов. Терминал внутренних линий работал с 6:00 до 20:00, рейсы совершались только с 10:00 до 19:00, а все остальное время аэропорт был закрыт для пассажиров. При этом аэродром, как стратегически важный объект, продолжал работу в круглосуточном режиме.