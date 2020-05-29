Аэропорт Краснодара вернется к круглосуточному режиму работы
В международном аэропорту Краснодара 29 мая сообщили об изменениях в графике работы
Как сообщали Юга.ру, в апреле аэропорт перешел на сокращенный режим работы из-за ограничения международного сообщения и сокращением внутренних рейсов. Терминал внутренних линий работал с 6:00 до 20:00, рейсы совершались только с 10:00 до 19:00, а все остальное время аэропорт был закрыт для пассажиров. При этом аэродром, как стратегически важный объект, продолжал работу в круглосуточном режиме.
С 20:00 1 июня аэропорт вернется к круглосуточному режиму работы в соответствии с актуальным расписанием. Также к привычному графику вернутся все круглосуточные магазины на территории аэропорта.
«Все службы воздушной гавани, включая сотрудников Роспотребнадзора и представителей авиакомпаний, готовы ко встрече пассажиров. Для их комфортного пребывания, в терминале на вынос продолжают работать кафе и рестораны», — прокомментировали в пресс-службе аэропорта.
1 июня аэропорт ожидает прибытия восьми рейсов, также планируется три вылета.
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