В Краснодаре нарушилась работа троллейбусов из-за обрыва контактной сети

Обрыв случился на пересечении улиц Мира и Седина в 10:32. Троллейбусы маршрутов № 2, 4, 6, и 8 направили в объезд. Простой общественного транспорта составил 45 минут, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе МУП «КТТУ».

В 11:17 движение по участку восстановили. Однако в течение дня маршруты будут нагонять обычный график.

Напомним, с 23 мая общественный транспорт Краснодара начал работать по графику выходного дня.

Как писали Юга.ру, в конце мая в КТТУ заявили, что во время пандемии коронавируса будут высаживать из общественного транспорта пассажиров, у которых нет масок.