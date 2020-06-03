В ЦИК назвали уличные билборды и ролики на ТВ о поправках в Конституцию информированием, а не агитацией

В Центральной избирательной комиссии 3 июня прокомментировали обращение авторов проекта «Нет!» по поводу агитации против поправок в Конституцию

Напомним, в январе президент России Владимир Путин предложил внести поправки в действующую Конституцию. 14 февраля он поручил ЦИК организовать голосование по поправкам. 11 марта депутаты единогласно поддержали законопроект, и уже через два дня поправки одобрили власти всех субъектов России. 14 марта Путин подписал закон, Конституционный суд при этом счел поправки законными. Среди предлагаемых изменений — поправка об образовании Госсовета, о вере в Бога, исторической правде и ее защите государством, об индексации пенсий, о запрете должностным лицам иметь иностранное гражданство, о введении права президента на отрешение от должности судей Конституционного и Верховного судов и обнулении предыдущих сроков действующего президента России Путина. Всего было подготовлено около 400 поправок, все предложения по поправкам можно посмотреть здесь.

В январе 2020 года на сайте «Новой газеты» появился «Манифест граждан России против конституционного переворота и узурпации власти». Его авторы выступили против поправок в Конституцию, сочтя их «покушением на конституционные права граждан России». Среди создателей манифеста были депутаты Мосгордумы Илья Азар и Юлия Галямина. В рамках кампании проходили митинги и пикеты. Позже у манифеста появился сайт, а общественная кампания по призыву к голосованию против поправок стала называться «Нет!». Проект поддержали политики Михаил Ходорковский и Дмитрий Гудков, писал в середине марта «Коммерсантъ». На следующий день после того, как депутат Валентина Терешкова выступила с предложением обнулить президентские сроки Путина, стало известно об иске Роскомнадзора по поводу нарушения сайтом правил сбора персональных данных. К концу дня 12 марта его заблокировали, хотя предварительная беседа по делу была назначена на 26 марта, писала «Новая газета» (отметим, что по данным на 3 июня он находится в открытом доступе). Правозащитники «Команды 29» отмечали, что не видят на сайте нарушений закона, поскольку обладатели персональных данных «сами их и размещали, давая согласие на распространение, а также желали публично заявить об этом». На момент блокировки на сайте было более 50 тыс. подписей.

2 июня организаторы кампании «Нет!» направили письмо в ЦИК с требованием выделить им время и площади в СМИ для агитации против поправок в Конституцию . Авторы отметили, что на телевидении и билбордах давно ведется агитационная кампания за поправки, в то время как противники не имеют возможности представлять свое мнение аналогичным способом. Член Центризбиркома Майя Гришина в этот же день сообщила, что еще не знакомилась с содержанием письма, однако объяснила, что закон о голосовании предусматривает не агитацию, а информирование граждан. Гришина подчеркнула, что имеющиеся билборды и ролики на ТВ также носят информационный характер . «Мы начали информирование, непосредственно когда был опубликован первый указ о проведении голосования. Кампания в части подготовительных действий приостанавливалась, а в части информирования никаких оснований приостанавливать кампанию не было, поэтому информационная кампания продолжалась все это время», — цитирует ее РБК.