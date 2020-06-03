В Сочи завели еще одно уголовное дело на экс-главу департамента имущественных отношений

2 июня стало известно, что бывший чиновник из администрации Сочи стал фигурантом еще одного уголовного дела

По версии следствия, в декабре 2017 года местная жительница обратилась в департамент с заявлением о перепланировке нежилого помещения в многоквартирном доме на улице Театральной. Директор департамента знал, что планируемые изменения приведут к реконструкции объекта и понимал, что он не уполномочен выдавать такие разрешения.

«Однако, в период с декабря 2017 года по 16 января 2018 года, несмотря на несоответствия в проекте переустройства, [он] согласовал перепланировку», — сообщили в СУ СК РФ по Краснодарскому краю 2 июня.

В итоге после реконструкции площадь этого объекта увеличилась, а общее имущество других собственников — уменьшилось. В следственном комитете возбудили уголовное дело, чиновника подозревают в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ).

Согласно данным СПАРК, в период с 2012 по 2018 годы руководителем департамена имущественных отношений в мэрии Сочи был Владимир Пермяков, пишет РБК. Это не первое уголовное дело в отношении него. В 2018 году его уже обвиняли в превышении должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Следствию стало известно, что в декабре 2012 года он заключил контракт с застройщиком на приобретение в муниципальную собственность 16 квартир для детей-сирот. Однако в части квартир не было водо- и газоснабжения, отсутствовало отопление. Это нарушало права детей-сирот и причинило урон городскому бюджету.