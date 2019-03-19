Экс-главу департамента имущественных отношений Сочи будут судить за закупку сиротам непригодных квартир

Краснодарский край

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Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу бывшего директора департамента имущественных отношений мэрии Сочи Владимира Пермякова

Пермякова задержали и арестовали в апреле 2018 года. Его обвиняют по ч. 3 ст. 285 УК РФ (Использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы).

По версии следствия, в конце 2012 года он заключил 26 муниципальных контрактов для приобретения квартир детям-сиротам, заведомо зная, что эти помещения не соответствуют требованиям: дома не сданы в эксплуатацию, отсутствует отопление и система вентиляции воздуха, не все дома газифицированы. На основании постановления главы города квартиры предоставили сиротам. 

«Таким образом чиновник допустил незаконное расходование бюджетных средств в сумме свыше 28 млн рублей, а также нарушил права и законные интересы детей, оставшихся без попечения родителей», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Дело направили в Центральный районный суд Сочи для рассмотрения по существу. Вину в инкриминируемых преступлениях обвиняемый не признал.

Коррупция Недвижимость Сочи Суд Чиновники
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Экс-главу департамента имущественных отношений Сочи будут судить за закупку сиротам непригодных квартир
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