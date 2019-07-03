В Сочи вынесли приговор экс-главе департамента мэрии курорта по делу о закупке сиротам непригодного жилья

В апреле 2018 года бывший чиновник оказался под следствием по делу о превышении полномочий. Его подозревали в приобретении в муниципальную собственность квартир для детей-сирот, в которых не было воды, газа и отопления.

Собранные доказательства суд счел достаточными для вынесения приговора Пермякову и признал его виновным по ч. 1 ст. 293 УК РФ (Халатность), сообщили 3 июля в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Следствием и судом установлено, что в ноябре 2012 года администрация Сочи проводила электронные аукционы на приобретение жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

По результатам торгов в декабре мэрия заключила муниципальные контракты с разными продавцами на покупку 26 квартир. Однако помещения оказались непригодными для проживания: степень огнестойкости зданий не соответствовала требованиям законодательства, что представляло опасность для жизни и здоровья людей. Кроме того, помещения не отапливались, в них не было радиаторов. Все это должно было стать основанием для расторжения контрактов, но Пермяков не предпринял мер и дал указание подчиненным оплатить приобретение помещений.

В результате чиновник нанес ущерб краевому бюджету в размере более 28 млн рублей. Кроме того, были нарушены права 26 граждан на жилище.

Как сообщали Юга.ру, Пермякова задержали в апреле 2018 года. Октябрьский районный суд Краснодара отправил его под домашний арест, при этом обвинение указывало, что чиновник может скрыться, так как у него есть незадекларированное имущество и документы, которые могут свидетельствовать о наличии гражданства другой страны или вида на жительство. Пермяков отрицал свою вину.