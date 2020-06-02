В Сочи дали балконный концерт для первых туристов

В Сочи вечером 1 июня прошел балконный концерт для туристов

Напомним, с 1 июня на Кубани разрешено работать санаториям с медицинской лицензией. При этом здравницы должны соблюдать ряд требований — организовать трансфер гостей до территории, проверять у них справку об отсутствии коронавируса, следить за социальной дистанцией на пляжах. При этом туристам нельзя покидать территории здравниц и передвигаться по городу. Набережные и городские пляжи также остаются закрыты.

В пресс-службе мэрии Сочи рассказали, что в список оздоровительных комплексов, соответствующих нормативам, вошли 79 сочинских санаториев. Здравницы будут открываться поэтапно в июне. С 1 числа свою деятельность уже возобновили 20 санаториев Сочи, которые приняли более 600 туристов.

«Первого июня к нам заехали восемь гостей из Москвы, Санкт-Петербурга и других российских городов. В ближайшее время — заезды ежедневно. Мы планируем, что загрузка здравницы в течение первого летнего месяца достигнет 50%», — рассказала порталу Юга.ру генеральный директор санатория «Металлург» Елена Бойко.

По ее словам, среди гостей есть и те, кто весной тяжело переболели коронавирусной инфекцией. Чтобы поднять настроение туристам, в здравнице устроили концерт с балкона, который провел известный сочинский балалаечник Павел Гига.