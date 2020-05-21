Въезды в Краснодар продолжают стоять в пробках

В Краснодаре утром 21 мая образовались заторы на въездах, но не такие большие, как обычно во время пандемии

По данным сервиса «Яндекс.Навигатор», утром 21 мая пробки на дорогах города составили 2 балла, что на 1 больше, чем вчера. Наиболее загруженными оказались пути по Мачуги — Трамвайной в центр (6 баллов) и улица Уральская в центр (4 балла). Самыми большими пробками этим утром стали: 8:43 — Яблоновский мост, улица Захарова от Сквозной до Индустриальной. Пробка длиной 2 км продержалась 1 час 20 минут;

9:58 — Ростовское шоссе от Ростовской развязки до остановки «Садовое товарищество "Подсолнечник"». Пробка длиной 1,9 км продержалась 1 час 30 минут;

8:43 — Тургеневское шоссе, Тургеневский мост от остановки «Рынок» до улицы Калинина. Пробка длиной 1,8 км держалась 50 минут;

9:10 — улица Дзержинского от Покрышкина до Грибоедова. Пробка длиной 1,8 км продержалась 50 минут;

8:58 — Ейское шоссе от газозаправочной станции до 7-го км. Пробка длиной 1,8 км продержалась 40 минут.