Въезды в Краснодар продолжают стоять в пробках
Краснодарский край Валерия Дульская
В Краснодаре утром 21 мая образовались заторы на въездах, но не такие большие, как обычно во время пандемии
По данным сервиса «Яндекс.Навигатор», утром 21 мая пробки на дорогах города составили 2 балла, что на 1 больше, чем вчера. Наиболее загруженными оказались пути по Мачуги — Трамвайной в центр (6 баллов) и улица Уральская в центр (4 балла). Самыми большими пробками этим утром стали:
- 8:43 — Яблоновский мост, улица Захарова от Сквозной до Индустриальной. Пробка длиной 2 км продержалась 1 час 20 минут;
- 9:58 — Ростовское шоссе от Ростовской развязки до остановки «Садовое товарищество "Подсолнечник"». Пробка длиной 1,9 км продержалась 1 час 30 минут;
- 8:43 — Тургеневское шоссе, Тургеневский мост от остановки «Рынок» до улицы Калинина. Пробка длиной 1,8 км держалась 50 минут;
- 9:10 — улица Дзержинского от Покрышкина до Грибоедова. Пробка длиной 1,8 км продержалась 50 минут;
- 8:58 — Ейское шоссе от газозаправочной станции до 7-го км. Пробка длиной 1,8 км продержалась 40 минут.
Напомним, утром 19 мая в Краснодаре образовались пробки, в том числе и на Тургеневском мосту. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», 6-балльный затор продержался 2 часа 20 минут. Позже власти объяснили, что специалисты ремонтировали там деформационный шов.
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