Пенсионер с коронавирусом скончался в Тихорецкой ЦРБ

Краснодарский край

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Оперштаб Кубани 31 мая сообщил о смерти жителя Кавказского района с коронавирусом

В России за время пандемии заразились 405 тыс. 843 человека в 85 регионах, из них 4 тыс. 693 пациента умерли и 171 тыс. 883 выздоровели. В Краснодарском крае за сутки заболели 80 человек и один умер. Всего в регионе COVID-19 диагностировали у 3 тыс. 824 человек, среди которых 32 скончались.

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Позже оперштаб Кубани уточнил, что умершим пациентом с коронавирусом стал 70-летний житель Кавказского района. Его доставили в Тихорецкую ЦРБ 14 мая, анализы на COVID-19 оказались положительными. Позже его перевели в реанимационное отделение и подключили к аппарату ИВЛ. Мужчина умер от двухсторонней полисегментарной пневмонии и полиорганной недостаточности.

В министерстве здравоохранения Кубани отметили, что у пациента были сердечно-сосудистые заболевания.

Напомним, «Медиазона» провела исследование, результаты которого говорят, что российская статистика по смертям от COVID-19 может быть занижена.

Здравоохранение Кавказский район Коронавирус Медицина смерть

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