Пенсионер с коронавирусом скончался в Тихорецкой ЦРБ

В России за время пандемии заразились 405 тыс. 843 человека в 85 регионах, из них 4 тыс. 693 пациента умерли и 171 тыс. 883 выздоровели. В Краснодарском крае за сутки заболели 80 человек и один умер. Всего в регионе COVID-19 диагностировали у 3 тыс. 824 человек, среди которых 32 скончались.

Позже оперштаб Кубани уточнил, что умершим пациентом с коронавирусом стал 70-летний житель Кавказского района. Его доставили в Тихорецкую ЦРБ 14 мая, анализы на COVID-19 оказались положительными. Позже его перевели в реанимационное отделение и подключили к аппарату ИВЛ. Мужчина умер от двухсторонней полисегментарной пневмонии и полиорганной недостаточности.

В министерстве здравоохранения Кубани отметили, что у пациента были сердечно-сосудистые заболевания.