В Краснодаре начали планово отключать горячую воду. Хотя власти говорили не делать этого в карантин

Краснодарский край

Распечатать

Жителям Краснодара во второй половине мая начали планово отключать горячую воду. Юга.ру узнали расписание отключения

Как писали Юга.ру, 23 мая внутри муниципалитетов Краснодарского края сняли карантин, однако в регионе он продолжит действовать как минимум до 6 июня. В начале апреля в оперативном штабе Кубани сообщили, что в регионе не будут проводить плановые отключения воды во время пандемии коронавируса:

«До всех ресурсоснабжающих организаций были доведены все директивы, министерство ТЭК и ЖКХ края настойчиво рекомендовало не устанавливать водоограничений и не проводить никаких работ, кроме аварийных и связанных с жизнеобеспечением».

В оперштабе тогда добавили, что все ремонтные работы перенесутся на «последующий период».

29 мая портал Юга.ру узнал у ГУК «Краснодар», что в краевом центре  с 1 июня начнут отключать горячую воду. Об этом управляющую компанию уведомили поставщики.

Читайте также:

«В эти дни коммунальщики будут стараться проводить промывку и опрессовку труб непосредственно в домах. Эти работы необходимы для комфорта жителей зимой», — сообщили в ГУК.

В пресс-службе компании уточнили, что обычно основная часть отключений проводится в мае, так как в этот момент перестает работать Краснодарская ТЭЦ. Однако в 2020 году из-за коронавируса отключения перенесли на июль.

«Ограничительные меры уже спадают, к тому же к зиме надо готовиться», — заключили в ГУК «Краснодар».

График отключения горячей воды от ГУК «Краснодар»

Также расписание планового отключения котельных Краснодара опубликовала Автономная теплоэнергетическая компания (АТЭК). Согласно графику, горячую воду в городе начали отключать с 11 мая. Последнее отключение продлится до 14 августа. В пресс-службе АТЭК порталу Юга.ру добавили, что уведомлять об отключениях должны непосредственно управляющие компании. В компании подсказали, как можно ориентироваться в графике.

«Если ваш дом находится рядом с этой котельной, скорее всего, у вас горячую воду отключат», — объяснили в АТЭК.

Водоснабжение ЖКХ Коронавирус Краснодар

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

В Майкопе у беременной нашли коронавирус и продезинфицировали роддом
В Краснодаре начали планово отключать горячую воду. Хотя власти говорили не делать этого в карантин
Над Сочи пролетел огненный шар, который приняли за метеор
На Кубани молодой водитель погиб, врезавшись в дерево
Суд приговорил к 12 годам тюрьмы убийцу двух пожилых мужчин из Северского района
В Краснодаре и Сочи умерли пациенты с коронавирусом

Лента новостей

Статьи Партнерский

Новороссийск зовет

Большой тест-экскурсия по черноморскому городу-герою

Статьи

Эстетика и настроение

«Пятёрочка» предлагает собрать коллекцию дизайнерских бокалов

Краснодарский мединститут высшего сестринского образования ликвидируют

Что происходит и как быть студентам?

Реклама на портале