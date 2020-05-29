В Краснодаре начали планово отключать горячую воду. Хотя власти говорили не делать этого в карантин
Жителям Краснодара во второй половине мая начали планово отключать горячую воду. Юга.ру узнали расписание отключения
Как писали Юга.ру, 23 мая внутри муниципалитетов Краснодарского края сняли карантин, однако в регионе он продолжит действовать как минимум до 6 июня. В начале апреля в оперативном штабе Кубани сообщили, что в регионе не будут проводить плановые отключения воды во время пандемии коронавируса:
«До всех ресурсоснабжающих организаций были доведены все директивы, министерство ТЭК и ЖКХ края настойчиво рекомендовало не устанавливать водоограничений и не проводить никаких работ, кроме аварийных и связанных с жизнеобеспечением».
В оперштабе тогда добавили, что все ремонтные работы перенесутся на «последующий период».
29 мая портал Юга.ру узнал у ГУК «Краснодар», что в краевом центре с 1 июня начнут отключать горячую воду. Об этом управляющую компанию уведомили поставщики.
«В эти дни коммунальщики будут стараться проводить промывку и опрессовку труб непосредственно в домах. Эти работы необходимы для комфорта жителей зимой», — сообщили в ГУК.
В пресс-службе компании уточнили, что обычно основная часть отключений проводится в мае, так как в этот момент перестает работать Краснодарская ТЭЦ. Однако в 2020 году из-за коронавируса отключения перенесли на июль.
«Ограничительные меры уже спадают, к тому же к зиме надо готовиться», — заключили в ГУК «Краснодар».
График отключения горячей воды от ГУК «Краснодар»
Также расписание планового отключения котельных Краснодара опубликовала Автономная теплоэнергетическая компания (АТЭК). Согласно графику, горячую воду в городе начали отключать с 11 мая. Последнее отключение продлится до 14 августа. В пресс-службе АТЭК порталу Юга.ру добавили, что уведомлять об отключениях должны непосредственно управляющие компании. В компании подсказали, как можно ориентироваться в графике.
«Если ваш дом находится рядом с этой котельной, скорее всего, у вас горячую воду отключат», — объяснили в АТЭК.
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