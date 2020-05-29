В Краснодаре начали планово отключать горячую воду. Хотя власти говорили не делать этого в карантин

Как писали Юга.ру, 23 мая внутри муниципалитетов Краснодарского края сняли карантин, однако в регионе он продолжит действовать как минимум до 6 июня. В начале апреля в оперативном штабе Кубани сообщили, что в регионе не будут проводить плановые отключения воды во время пандемии коронавируса:

«До всех ресурсоснабжающих организаций были доведены все директивы, министерство ТЭК и ЖКХ края настойчиво рекомендовало не устанавливать водоограничений и не проводить никаких работ, кроме аварийных и связанных с жизнеобеспечением».

В оперштабе тогда добавили, что все ремонтные работы перенесутся на «последующий период».

29 мая портал Юга.ру узнал у ГУК «Краснодар», что в краевом центре с 1 июня начнут отключать горячую воду. Об этом управляющую компанию уведомили поставщики.