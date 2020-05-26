На Кубани объявили экстренное предупреждение по подъему воды в реках

До конца суток 26 мая будут продолжаться осадки на реках и водотоках бассейна Кубани в юго-восточной части края и реках Черноморорского побережья — от Геленджика до Магри. В связи с этим ожидаются подъемы уровня воды, местами с превышением неблагоприятных отметок.

В ГУ МЧС России по Краснодарскому краю предупредили 25 мая, что существует вероятность затопления сельхозугодий и населенных пунктов, размывов берегов рек, прорыва дамб и плотин, подмыва опор мостов и земляных насыпей ж/д путей. Также возможны нарушения в работе объектов жизнеобеспечения, подтопление строительных площадок и оползни.

В ведомстве советуют оставаться дома и внимательно следить за окружающей обстановкой, следить за состоянием осветительной системы и в случае необходимости выключить все электрические приборы. Также необходимо парковать транспорт в предназначенных для этого местах и подготовить наиболее ценные вещи во влагонепроницаемую ткань.

В случае ЧС звонить по телефонам 01, 101 с мобильного, а также 8 (861) 268-64-40.