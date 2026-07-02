Сочинский филиал РУДН первым в России отменил дипломные работы из-за нейросетей

В Сочи выпускников-юристов будут оценивать по-новому — университет отказался от выпускных квалификационных работ

1 июля пресс-служба Сочинского РУДН сообщила, что студенты-бакалавры направления «Юриспруденция» наборов 2024–2026 годов будут выпускаться без традиционных дипломных работ. Инициативу объяснили стремительным развитием технологий искусственного интеллекта и необходимостью пересмотреть устоявшиеся подходы к оценке.

В администрации вуза сослались на недавнее заявление главы Минобрнауки Валерия Фалькова, который указал, что нейросети и ИИ-инструменты обесценивают классические курсовые и дипломные проекты как способ проверки реальных знаний.

«То, что было 20-30 лет назад и работало вполне себе хорошо, сегодня по целому ряду направлений [изменилось]. Дипломные работы уже не выполняют той функции, которую они выполняли в высшем образовании еще 10-15-20 лет назад», — заявил Фальков.

По мнению министра, современные технологии способны генерировать тексты, анализировать данные и даже строить юридические конструкции быстрее и эффективнее среднестатистического студента.