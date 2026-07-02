Сочинский филиал РУДН первым в России отменил дипломные работы из-за нейросетей

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Сочи выпускников-юристов будут оценивать по-новому — университет отказался от выпускных квалификационных работ

1 июля пресс-служба Сочинского РУДН сообщила, что студенты-бакалавры направления «Юриспруденция» наборов 2024–2026 годов будут выпускаться без традиционных дипломных работ. Инициативу объяснили стремительным развитием технологий искусственного интеллекта и необходимостью пересмотреть устоявшиеся подходы к оценке.

В администрации вуза сослались на недавнее заявление главы Минобрнауки Валерия Фалькова, который указал, что нейросети и ИИ-инструменты обесценивают классические курсовые и дипломные проекты как способ проверки реальных знаний.

«То, что было 20-30 лет назад и работало вполне себе хорошо, сегодня по целому ряду направлений [изменилось]. Дипломные работы уже не выполняют той функции, которую они выполняли в высшем образовании еще 10-15-20 лет назад», — заявил Фальков.

По мнению министра, современные технологии способны генерировать тексты, анализировать данные и даже строить юридические конструкции быстрее и эффективнее среднестатистического студента.

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«Сегодня мы больше не имеем права закрывать глаза на реальность: нейросети и ИИ-ассистенты способны за считанные минуты проанализировать массивы судебной практики, сформировать правовую позицию, составить аналитическую записку и структурировать текст объемом в 60-80 страниц. Требовать от студента написания рутинного текста, который машина генерирует мгновенно, — это путь в никуда. Мы больше не будем оценивать умение компилировать статьи и «лить воду». Наша задача — оценить способность студента мыслить стратегически и применять право в нестандартных, этически сложных ситуациях», — заявила Легостаева.

В институте уточнили, что федеральный государственный образовательный стандарт позволяет вузам самостоятельно определять формы итоговой аттестации, так что данное решение полностью легитимно.

Что примечательно, в сочинском филиале РУДН уже несколько лет действует Центр искусственного интеллекта. Его ключевая задача — внедрять ИИ-разработки в образовательный процесс и повседневную деятельность вуза, делая обучение более технологичным и эффективным.

Как писали Юга.ру, в Минпросвещения отказались отменять домашние задания из-за нейросетей.

Искусственный интеллект Образование Сочи Студенты

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Сочинский филиал РУДН первым в России отменил дипломные работы из-за нейросетей

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