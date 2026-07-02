В Севастополе стоимость бензина на АЗС достигла 200 рублей. У перекупщиков — до 1000 за литр

В Крыму бензин на АЗС продают в среднем по 185–200 рублей за литр. Перекупщики накручивают цены до 350–1000 рублей, оправдываясь рисками

1 июля телеграм-канал «Осторожно, новости» сообщил, что на некоторых заправках Севастополя стоимость бензина марки АИ-95 выросла до 200 рублей за литр. По словам местных жителей, топливо есть не везде. При этом по-прежнему действуют ограничения на продажу горючего — не более 20 литров в одни руки.

О повышении стоимости топлива в Севастополе также сообщил «Коммерсант». По данным издания, на некоторых АЗС за литр бензина водителям приходится платить до 199 рублей. В Крыму в среднем горючее продают по 185–200 рублей за литр.

При этом на полуострове многие заправки ненадолго открывают продажу топлива без предварительного уведомления и не указывают цены на стелах.