В Севастополе стоимость бензина на АЗС достигла 200 рублей. У перекупщиков — до 1000 за литр
В Крыму бензин на АЗС продают в среднем по 185–200 рублей за литр. Перекупщики накручивают цены до 350–1000 рублей, оправдываясь рисками
1 июля телеграм-канал «Осторожно, новости» сообщил, что на некоторых заправках Севастополя стоимость бензина марки АИ-95 выросла до 200 рублей за литр. По словам местных жителей, топливо есть не везде. При этом по-прежнему действуют ограничения на продажу горючего — не более 20 литров в одни руки.
О повышении стоимости топлива в Севастополе также сообщил «Коммерсант». По данным издания, на некоторых АЗС за литр бензина водителям приходится платить до 199 рублей. В Крыму в среднем горючее продают по 185–200 рублей за литр.
При этом на полуострове многие заправки ненадолго открывают продажу топлива без предварительного уведомления и не указывают цены на стелах.
Однако приобрести бензин дешевле все равно не получится. В телеграм-канале «Осторожно, новости» сообщили, что у перекупщиков цены на топливо варьируются от 250 до 400 рублей за литр.
30 июня автоюрист Александр Шумский рассказал, что перекупщики продают бензин местным жителям по 350–600 рублей за литр, а отдыхающим — по 1000 рублей.
Ранее, 22 июня, о завышенных ценах на топливо у «жадных спекулянтов» сообщило сообщество «ВКонтакте» «Ялта Сегодня». Там опубликовали скриншот сообщения жителя, который выразил недовольство работой правоохранительных органов по поиску нелегальных продавцов топлива.
«Я как раз из тех, кто тратит время, рискует, едет за мост, покупает бензин и везет его сюда. Вы думаете, это спекуляция? <...> В цену этого бензина включены услуги доставки, которые сейчас из-за рисков и дефицита дорогие. Дешевле 1000 рублей продавать топливо нерентабельно», — заявил нелегальный продавец горючего.
Как писали Юга.ру, 1 июля вице-губернатор Краснодарского края заявил, что в регионе не работает треть АЗС.
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