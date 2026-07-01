«Воспитывать здоровые привычки с детства». Краснодарский край стал лидером ЗОЖ-проекта «Школа питания»

Вместе с очередным учебным годом завершился и четвертый сезон образовательного проекта «Школа питания».

В «Школе питания» дети учатся основам правильного рациона и осознанному отношению к еде. «Как собрать идеальную тарелку?», «Какие продукты заряжают организм энергией?» — ответы на эти и другие вопросы ученики получают во время интерактивных занятий. Игровой формат, практические задания, мультимедийные материалы превращают учебный процесс в живой и полезный для ребенка опыт.

В новом сезоне проект расширил аудиторию: к ЗОЖ-урокам, помимо школьников, присоединились студенты колледжей и воспитанники детских садов. Участие в проекте приняли более 182 тыс. детей из 2300 учебных заведений — 147 тысяч школьников, 22 тысячи дошкольников и 13 тысяч студентов — это больше, чем за все три предыдущих года.

Регионами-лидерами по количеству участников «Школы питания» стали:

Краснодарский край (13 058 человек),

Приморский край (9104 человек),

Ростовскую область (7540 человек),

Подмосковье (7359 человек),

Санкт-Петербург (7327 человек).

Программа «Школы питания» соответствует ФГОС и легко интегрируется в школьный учебный план — например, в уроки биологии, окружающего мира, технологии и других предметов. Так, материалы проекта в свои учебные программы включили около 3300 учителей и воспитателей. Они отметили высокий уровень подготовки методик, доступную подачу и нестандартный игровой формат, который помогает вовлекать учащихся.