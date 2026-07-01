«Воспитывать здоровые привычки с детства». Краснодарский край стал лидером ЗОЖ-проекта «Школа питания»
Вместе с очередным учебным годом завершился и четвертый сезон образовательного проекта «Школа питания».
В «Школе питания» дети учатся основам правильного рациона и осознанному отношению к еде. «Как собрать идеальную тарелку?», «Какие продукты заряжают организм энергией?» — ответы на эти и другие вопросы ученики получают во время интерактивных занятий. Игровой формат, практические задания, мультимедийные материалы превращают учебный процесс в живой и полезный для ребенка опыт.
В новом сезоне проект расширил аудиторию: к ЗОЖ-урокам, помимо школьников, присоединились студенты колледжей и воспитанники детских садов. Участие в проекте приняли более 182 тыс. детей из 2300 учебных заведений — 147 тысяч школьников, 22 тысячи дошкольников и 13 тысяч студентов — это больше, чем за все три предыдущих года.
Регионами-лидерами по количеству участников «Школы питания» стали:
- Краснодарский край (13 058 человек),
- Приморский край (9104 человек),
- Ростовскую область (7540 человек),
- Подмосковье (7359 человек),
- Санкт-Петербург (7327 человек).
Программа «Школы питания» соответствует ФГОС и легко интегрируется в школьный учебный план — например, в уроки биологии, окружающего мира, технологии и других предметов. Так, материалы проекта в свои учебные программы включили около 3300 учителей и воспитателей. Они отметили высокий уровень подготовки методик, доступную подачу и нестандартный игровой формат, который помогает вовлекать учащихся.
Читайте также:
Чтобы расширить возрастные рамки проекта, программу адаптировали. Например, для детей 5–7 лет разработали недельный курс занятий с играми, творческими активностями, ведением дневника питания. Важное место занял и аудиосериал «Детективы на кухне» — цикл современных детских сказок, в которых правила здорового образа жизни и сбалансированного питания поданы в формате историй с приключениями и волшебством.
«Школа питания» — один из самых крупных и динамично развивающихся социальных проектов «Пятёрочки». Инициатива стартовала весной 2023 года в трех городах, а сегодня уже охватывает все регионы присутствия торговой сети. За это время к проекту присоединились более 360 тысяч учащихся.
По мнению менеджера направления устойчивого развития торговой сети «Пятёрочка» Екатерины Демешко, закладывая навыки ЗОЖ у подрастающего поколения, можно заложить фундамент будущего здоровья нации: «Мы исходим из того, что здоровые привычки и полезные навыки нужно прививать ребенку с ранних лет. Не менять их, когда человек уже вырос и сформировался, — это гораздо сложнее, — а воспитывать с детства. Освоив в раннем возрасте принципы здорового поведения, наши ученики понесут эти знания во взрослую жизнь и смогут передать их уже своим собственным детям».