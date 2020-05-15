Кубани грозит снижение урожая косточковых на 80% из-за заморозков

Из-за гибели и повреждения урожая власти края ввели режим чрезвычайной ситуации в некоторых районах. Распоряжение главы региона Вениамина Кондратьева № 93-р появилось на сайте администрации накануне, однако документ подписан и вступил в силу 24 апреля. В тексте говорится, что цветки, соцветия и завязи плодовых культур погибли или пострадали в результате заморозков во второй половине марта и первой половине апреля 2020 года.

«От воздействия заморозков в Краснодарском крае ожидается снижение урожая к уровню прошлого года косточковых культур — на 80%; семечковых культур — на 60%. Ввести режим чрезвычайной ситуации», — сказано в документе.