Где заправиться в Краснодаре: актуальная информация на 2 июля
По состоянию на 2 июля в Краснодаре работают 44 автозаправочные станции. Столько же функционировало и накануне
Телеграм-канал «МЦУ Краснодар» сообщил, что по состоянию на 2 июля в кубанской столице продолжают работать 44 автозаправочные станции.
Ситуация с наличием топлива следующая:
- бензин марки АИ-92 доступен на 38 АЗС;
- АИ-95 можно найти на 31 заправке;
- АИ-100 представлен на 20 станциях;
- дизельное топливо есть на 42 АЗС.
Горючее из-за океана:
На ряде заправок владельцы ввели временные ограничения: топливо отпускают исключительно в баки автомобилей, заправка в канистры и другие емкости запрещена.
59 АЗС города временно приостановили продажу топлива. Еще 11 объектов закрыты на плановый ремонт или ребрендинг и не работают.
Жителей настоятельно просят не закупать топливо впрок — это позволит сократить время ожидания на заправках и обеспечит доступность бензина и дизеля для всех автомобилистов.
Напомним, на кубанских АЗС начали дежурить полиция, волонтеры, казаки и участники СВО. 2 июля телеграм-канал «Краснодар | Телетайп» опубликовал ролик, снятый около заправки на улице Ялтинской. На кадрах видно, что сотрудники полиции регулируют дорожное движение.
«И это действительно очень помогает: пресекают попытки влезть без очереди, информируют о текущей ситуации — идет заправка или закончился бензин», — заявил автор ролика.
Как писали Юга.ру, 1 июля вице-губернатор Кубани Евгений Пергун заявил, что в регионе не работает треть АЗС.
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