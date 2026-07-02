Где заправиться в Краснодаре: актуальная информация на 2 июля

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото prostooleh, freepik.com
    © Фото prostooleh, freepik.com

По состоянию на 2 июля в Краснодаре работают 44 автозаправочные станции. Столько же функционировало и накануне

Телеграм-канал «МЦУ Краснодар» сообщил, что по состоянию на 2 июля в кубанской столице продолжают работать 44 автозаправочные станции.

Ситуация с наличием топлива следующая:

  • бензин марки АИ-92 доступен на 38 АЗС;
  • АИ-95 можно найти на 31 заправке;
  • АИ-100 представлен на 20 станциях;
  • дизельное топливо есть на 42 АЗС.

Горючее из-за океана:

На ряде заправок владельцы ввели временные ограничения: топливо отпускают исключительно в баки автомобилей, заправка в канистры и другие емкости запрещена.

59 АЗС города временно приостановили продажу топлива. Еще 11 объектов закрыты на плановый ремонт или ребрендинг и не работают.

Жителей настоятельно просят не закупать топливо впрок — это позволит сократить время ожидания на заправках и обеспечит доступность бензина и дизеля для всех автомобилистов.

Напомним, на кубанских АЗС начали дежурить полиция, волонтеры, казаки и участники СВО. 2 июля телеграм-канал «Краснодар | Телетайп» опубликовал ролик, снятый около заправки на улице Ялтинской. На кадрах видно, что сотрудники полиции регулируют дорожное движение.

«И это действительно очень помогает: пресекают попытки влезть без очереди, информируют о текущей ситуации — идет заправка или закончился бензин», — заявил автор ролика.

Как писали Юга.ру, 1 июля вице-губернатор Кубани Евгений Пергун заявил, что в регионе не работает треть АЗС.

Автомобили Краснодар Нефть Топливо

Все материалы по теме:

Новости

В Краснодарском крае изменился список городов с доступной «вторичкой» по семейной ипотеке. Где действует льгота?
Власти Краснодарского края рассказали, как будут стабилизировать работу АЗС
В Севастополе стоимость бензина на АЗС достигла 200 рублей. У перекупщиков — до 1000 за литр
Росстат опубликовал данные о скачке цен на бензин. Сколько стоит топливо на Кубани?
Краснодарский центр по борьбе со СПИДом ограничил выдачу лекарств до месяца
Сочинский филиал РУДН первым в России отменил дипломные работы из-за нейросетей

Лента новостей

Реклама на сайте