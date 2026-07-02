Где заправиться в Краснодаре: актуальная информация на 2 июля

По состоянию на 2 июля в Краснодаре работают 44 автозаправочные станции. Столько же функционировало и накануне

Телеграм-канал «МЦУ Краснодар» сообщил , что по состоянию на 2 июля в кубанской столице продолжают работать 44 автозаправочные станции.

На ряде заправок владельцы ввели временные ограничения: топливо отпускают исключительно в баки автомобилей, заправка в канистры и другие емкости запрещена.

59 АЗС города временно приостановили продажу топлива. Еще 11 объектов закрыты на плановый ремонт или ребрендинг и не работают.

Жителей настоятельно просят не закупать топливо впрок — это позволит сократить время ожидания на заправках и обеспечит доступность бензина и дизеля для всех автомобилистов.

Напомним, на кубанских АЗС начали дежурить полиция, волонтеры, казаки и участники СВО. 2 июля телеграм-канал «Краснодар | Телетайп» опубликовал ролик, снятый около заправки на улице Ялтинской. На кадрах видно, что сотрудники полиции регулируют дорожное движение.

«И это действительно очень помогает: пресекают попытки влезть без очереди, информируют о текущей ситуации — идет заправка или закончился бензин», — заявил автор ролика.