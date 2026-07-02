Краснодарский центр по борьбе со СПИДом ограничил выдачу лекарств до месяца

В Краснодарском СПИД-центре пациенты теперь получают лекарства только на месяц. Больные называли новые ограничения дополнительным барьером

1 июля телеграм-канал «Осторожно, новости» сообщил, что Краснодарский клинический центр профилактики и борьбы со СПИД ограничил выдачу жизненно важных препаратов.

Так, 16 июня руководство учреждения выпустило приказ, согласно которому пациенты с ВИЧ могут получать лекарства только с запасом на один месяц. Выдавать препараты на более длительный срок смогут только участники СВО, ветераны боевых действий, а также инвалиды I и II групп.

Раньше пациенты СПИД-центра приезжали в клинику на обследование и за лекарствами раз в три–пять месяцев. Это было удобно для жителей Краснодарского края и других регионов. Новые правила, по словам пациентов, могут существенно осложнить лечение.