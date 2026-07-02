Краснодарский центр по борьбе со СПИДом ограничил выдачу лекарств до месяца

Краснодарский край

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  • © Фото aleksandarlittlewolf, freepik.com
    © Фото aleksandarlittlewolf, freepik.com

В Краснодарском СПИД-центре пациенты теперь получают лекарства только на месяц. Больные называли новые ограничения дополнительным барьером

1 июля телеграм-канал «Осторожно, новости» сообщил, что Краснодарский клинический центр профилактики и борьбы со СПИД ограничил выдачу жизненно важных препаратов.

Так, 16 июня руководство учреждения выпустило приказ, согласно которому пациенты с ВИЧ могут получать лекарства только с запасом на один месяц. Выдавать препараты на более длительный срок смогут только участники СВО, ветераны боевых действий, а также инвалиды I и II групп.

Раньше пациенты СПИД-центра приезжали в клинику на обследование и за лекарствами раз в три–пять месяцев. Это было удобно для жителей Краснодарского края и других регионов. Новые правила, по словам пациентов, могут существенно осложнить лечение.

Каждый сотый россиянин заражен ВИЧ-инфекцией:

Один из пациентов рассказал изданию, что ограничения могут привести к тому, что некоторые больные будут прерывать терапию.

«Люди болеют, работают, живут в других районах края. Срыв графика неизбежен. Если человек с ВИЧ-инфекцией не принимает жизненно важные препараты (у всех они разные, перечень зависит от состояния здоровья), вирусная нагрузка на организм растет. Когда она превышает определенные показатели, ВИЧ переходит в СПИД», — заявил собеседник.

В Краснодарском центре профилактики и борьбы со СПИД журналистам подтвердили, что изменили порядок выдачи лекарств, однако причины такого решения не назвали.

Как писали Юга.ру, в марте главврача СПИД-центра Краснодара задержали за мошенничество на 8 млн рублей.

ВИЧ Город Здоровье Здравоохранение Краснодар Медицина

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Краснодарский центр по борьбе со СПИДом ограничил выдачу лекарств до месяца
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