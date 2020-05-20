Заморозки на Кубани привели к снижению урожая пшеницы на 30%
Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев 20 мая сообщил о том, что урожай пшеницы на Кубани может снизиться на 30% из-за заморозков
Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев на совещании с президентом Владимиров Путиным рассказал, что в этом году урожай зерновых в стране может составить около 120 млн тонн. Он добавил, что в ряде регионов из-за погодных условий в зимой и весной состояние озимых ухудшилось.
«Мы допускаем снижение урожайности до 30% в Краснодарском и Ставропольском краях, а также в Ростовской области», — процитировало Патрушева РИА «Новости».
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал ТАСС, что собираются предпринять региональные власти.
«По пшенице прогнозируем снижение урожая, поэтому готовы пересмотреть экспортную политику в сторону внутреннего потребителя. Кубань, как и прежде, останется гарантом продовольственной безопасности страны», — заявил Кондратьев.
Отметим, что накануне вице-губернатор Андрей Коробка сообщил, что в крае погибли озимые культуры на площади свыше 45 тыс. гектаров, а частично повреждено более 800 тыс. гектаров.
Ранее Юга.ру сообщали, что на территории 15 муниципальных образований края с 24 апреля власти ввели режим ЧС из-за заморозков, а неблагоприятные погодные условия могут лишить Кубань 80% урожая косточковых.