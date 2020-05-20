Заморозки на Кубани привели к снижению урожая пшеницы на 30%

Краснодарский край, Вся Россия

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Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев 20 мая сообщил о том, что урожай пшеницы на Кубани может снизиться на 30% из-за заморозков

Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев на совещании с президентом Владимиров Путиным рассказал, что в этом году урожай зерновых в стране может составить около 120 млн тонн. Он добавил, что в ряде регионов из-за погодных условий в зимой и весной состояние озимых ухудшилось.

«Мы допускаем снижение урожайности до 30% в Краснодарском и Ставропольском краях, а также в Ростовской области», — процитировало Патрушева РИА «Новости».

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«По пшенице прогнозируем снижение урожая, поэтому готовы пересмотреть экспортную политику в сторону внутреннего потребителя. Кубань, как и прежде, останется гарантом продовольственной безопасности страны», — заявил Кондратьев.

Отметим, что накануне вице-губернатор Андрей Коробка сообщил, что в крае погибли озимые культуры на площади свыше 45 тыс. гектаров, а частично повреждено более 800 тыс. гектаров.

Ранее Юга.ру сообщали, что на территории 15 муниципальных образований края с 24 апреля власти ввели режим ЧС из-за заморозков, а неблагоприятные погодные условия могут лишить Кубань 80% урожая косточковых.

Вениамин Кондратьев Министерство сельского хозяйства РФ Погода Сельское хозяйство Экспорт

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