Заморозки на Кубани привели к снижению урожая пшеницы на 30%

Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев 20 мая сообщил о том, что урожай пшеницы на Кубани может снизиться на 30% из-за заморозков

Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев на совещании с президентом Владимиров Путиным рассказал, что в этом году урожай зерновых в стране может составить около 120 млн тонн. Он добавил, что в ряде регионов из-за погодных условий в зимой и весной состояние озимых ухудшилось.

«Мы допускаем снижение урожайности до 30% в Краснодарском и Ставропольском краях, а также в Ростовской области», — процитировало Патрушева РИА «Новости».